28-летний певец из Люксембурга Хьюго Уан заявил, что незнакомцы регулярно указывают на его сходство с Маском. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Как живет двойник Илона Маска

Хьюго Уан рассказал, что его регулярно останавливают в супермаркете, в барах и в очередях в ночные клубы. Есть и такие, которые просят сделать селфи.

Недавно юношу остановили во время вечерней встречи с друзьями в Шотландии, группа ребят крикнула ему: "Ты Илон Маск!".

Интересно, что Хьюго нравится своя внешность. Однако относительно Илона Маска, то он не считает его привлекательным. Также ему вообще не нравится Маск, как личность.

Я не воспринимаю это как комплимент, когда меня сравнивают с Илоном, потому что он не очень хороший человек. Он также совсем не хорош на вид,

– сказал Хьюго.

Юноша объяснил, что когда не уставший и имеет настроение, то относится к таким инцидентам с юмором. "Пока люди знают, что я не разделяю взглядов Илона, мне все равно", – сказал он.



Двойник Илона Маска – слева, Илон Маск – справа / Коллаж 24 канала

Также молодой человек признался, что в этой ситуации есть и преимущества. Ведь он занимается музыкой, и сходство с Маском создает замечательный трафик на его страницу.