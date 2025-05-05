28-річний співак з Люксембургу Х'юго Уан заявив, що незнайомці регулярно вказують на його схожість із Маском. Про це пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

Дивіться також У Туреччині ціле місто опинилось "під кайфом" через маніпуляції з канабісом

Як живе двійник Ілона Маска

Х'юго Уан розповів, що його регулярно зупиняють у супермаркеті, у барах та в чергах до нічних клубів. Є й такі, які просять зробити селфі.

Нещодавно юнака зупинили під час вечірньої зустрічі з друзями в Шотландії, група хлопців крикнула йому: "Ти Ілон Маск!".

Цікаво, що Х'юго подобається своя зовнішність. Однак щодо Ілона Маска, то він не вважає його привабливим. Також йому взагалі не подобається Маск, як особистість.

Я не сприймаю це як комплімент, коли мене порівнюють з Ілоном, бо він не дуже хороша людина. Він також зовсім не гарний на вигляд,

– сказав Х'юго.

Юнак пояснив, що коли не втомлений та має настрій, то ставиться до таких інцидентів з гумором. "Доки люди знають, що я не поділяю поглядів Ілона, мені байдуже", – сказав він.



Двійник Ілона маска – ліворуч, Ілон Маск – праворуч / Колаж 24 Каналу

Також молодий чоловік зізнався, що в цій ситуації є й переваги. Адже він займається музикою, і схожість з Маском створює чудовий трафік на його сторінку.