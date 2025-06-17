24 Канал подготовил для вас подборку цветущих локаций с лавандой недалеко от Львова.

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Когда цветет лаванда в Украине

Лаванда обычно цветет с конца июня до середины июля, но точные даты зависят от климата и погоды, а также он региона. В западных и центральных регионах (в частности, на Львовщине) лаванда обычно цветет с 20 – 25 июня до 15 июля. Поэтому, сейчас просто идеальное время, чтобы спланировать поездку.

Где увидеть лавандовые поля вблизи Львова

Stavky Country Club (село Жовтанцы)

В этом загородном комплексе можно не только уютно погулять и устроить фантастические фотосессии, но и отпраздновать свадьбу или день рождения. Комплекс с двумя небольшими полями расположен всего в 22 километрах от Львова. На его территории суммарно растут более 2000 кустов. Также там есть пруды, ресторан, беседки и детская зона.



Лаванда в Stavky Country Club / Фото из инстаграма Stavky Country Club

Lavender Dream House (село Малехов)

Немного меньше по размеру, но не менее красивая локация – Lavender Dream House. Она расположена в селе Малехов. Дорога туда на машине займет примерно 20 минут.

На территории есть уютный домик с бассейном и чаном. Вы можете арендовать эту локацию на выходные и насладиться тишиной и спокойствием подальше от городской суеты. А фото на закате помогут сохранить приятные воспоминания, которые будут греть вас еще очень долго.

Как выглядит Lavender Dream House: смотрите видео

Интересно! Если вы владелец частного дома с двором, то вы и сами можете вырастить лаванду! Для удачного урожая нужно добавить секретный ингредиент в почву.

Лавандовые кручи (пгт Роздол)

Одно из самых атмосферных мест для ценителей лавандовых полей – это Лавандовые кручи в пгт Роздол, что в 60 километрах от Львова. Это частное хозяйство, расположено на склонах с живописными видами, где высажены кусты лаванды.

Благодаря природному ландшафту и старательному уходу владельцев, поле имеет эффектный вид, особенно во время цветения, которое обычно приходится на конец июня – начало июля.

Как выглядят Лавандовые кручи: смотрите видео

"Поле Счастья" (между Ямполем и Подборцами, возле объездной Львова)

Совсем недалеко от Львова, буквально в 10 – 15 минутах езды от центра, между селами Ямполь и Подборцы, расположена еще одна живописная локация – "Поле Счастья". Это небольшое, но очень уютное фермерское хозяйство с площадью около 1 гектара, где выращивают лаванду и другие декоративные и ароматические растения.

Особенность этого места – его доступность для городских жителей и наличие комфортной инфраструктуры для отдыха. Кроме фотозоны среди лавандового моря, здесь работает небольшая кофейня под открытым небом, где можно насладиться напитками с видом на поле. Время от времени организуют мастер-классы по изготовлению саше, веночков, свечей, а также другие сезонные события – например, тематические фотодни или пикники.



"Поле Счастья" вблизи Львова / Фото с инстаграм-страницы agro_happiness

Выберите свою локацию и наслаждайтесь невероятным ароматом и фиолетовой красотой, не выезжая далеко от Львова!