24 Канал підготував для вас добірку квітучих локацій з лавандою неподалік Львова.

Дивіться також Як влаштувати ідеальну вечірку вдома: поради та ідеї для незабутнього вечора

Коли цвіте лаванда в Україні

Лаванда зазвичай цвіте з кінця червня до середини липня, але точні дати залежать від клімату та погоди, а також він регіону. У західних і центральних регіонах (зокрема, на Львівщині) лаванда зазвичай цвіте з 20 – 25 червня до 15 липня. Тож, зараз просто ідеальний час, аби спланувати поїздку.

Де побачити лавандові поля поблизу Львова

Stavky Country Club (село Жовтанці)

У цьому заміському комплексі можна не лише затишно погуляти і влаштувати фантастичні фотосесії, але й відсвяткувати весілля чи день народження. Комплекс із двома невеликими полями розташований усього за 22 кілометри від Львова. На його території сумарно ростуть понад 2000 кущів. Також там є ставки, ресторан, альтанки і дитяча зона.



Лаванда у Stavky Country Club / Фото з інстаграму Stavky Country Club

Lavender Dream House (село Малехів)

Трошки менша за розміром, але не менш красива локація – Lavender Dream House. Вона розташована у селі Малехів. Дорога туди машиною займе приблизно 20 хвилин.

На території є затишний будиночок з басейном та чаном. Ви можете орендувати цю локацію на вихідні і насолодитися тишею та спокоєм подалі від міської метушні. А фото на заході сонця допоможуть зберегти приємні спогади, які грітимуть вас ще дуже довго.

Як виглядає Lavender Dream House: дивіться відео

Цікаво! Якщо ви власник приватного будинку з подвір'ям, то ви і самі можете виростити лаванду! Для вдалого урожаю потрібно додати секретний інгредієнт у ґрунт.

Лавандові кручі (смт Розділ)

Одне з найатмосферніших місць для поціновувачів лавандових полів – це Лавандові кручі у смт Розділ, що за 60 кілометрів від Львова. Це приватне господарство, розташоване на схилах з мальовничими краєвидами, де висаджені кущі лаванди.

Завдяки природному ландшафту та старанному догляду власників, поле має ефектний вигляд, особливо під час цвітіння, яке зазвичай припадає на кінець червня – початок липня.

Як виглядають Лавандові кручі: дивіться відео

"Поле Щастя" (між Ямполем і Підбірцями, біля об’їзної Львова)

Зовсім недалеко від Львова, буквально за 10 – 15 хвилин їзди від центру, між селами Ямпіль та Підбірці, розташована ще одна мальовнича локація – "Поле Щастя". Це невелике, але дуже затишне фермерське господарство з площею близько 1 гектара, де вирощують лаванду та інші декоративні й ароматичні рослини.

Особливість цього місця – його доступність для міських жителів та наявність комфортної інфраструктури для відпочинку. Окрім фотозони серед лавандового моря, тут працює невелика кав'ярня просто неба, де можна насолодитися напоями з видом на поле. Час від часу організовують майстер-класи з виготовлення саше, віночків, свічок, а також інші сезонні події – наприклад, тематичні фотодні чи пікніки.



"Поле Щастя" поблизу Львова / Фото з інстаграм-сторінки agro_happiness

Оберіть свою локацію і насолоджуйтеся неймовірним ароматом і фіолетовою красою, не виїжджаючи далеко від Львова!