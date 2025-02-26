Сгенерировал ИИ: в одном из министерств США включили видео, на котором Трамп облизывает ноги Маску
На днях в здании Министерства жилищного строительства и городского развития СШ произошел курьезный инцидент. Там на экранах включили видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На кадрах президент США Дональд Трамп сосет пальцы на ногах бизнесмена Илона Маска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
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Что известно о видео
Как отмечает СМИ, мониторы в министерстве были взломаны, это и позволило транслировать это видео. Однако пока неизвестно, кто именно это сделал.
Интересно! Инцидент произошел после того, как администрация президента США предложила сократить половину федеральных работников в национальном жилищном агентстве.
На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах видно с Трампом и Маском добавили надпись "Да здравствует настоящий король".
Трамп облизывает ноги Маску: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления администрации президента Трампа (DOGE), пригрозил уволить любого федерального работника США, если тот не отчитается о работе за предыдущую неделю.
- Слова Маска прозвучали всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп написал в своей собственной социальной сети Truth Social, что DOGE должен быть "более агрессивным" в своих попытках сократить и реорганизовать федеральную рабочую силу.