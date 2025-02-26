Сгенерировал ИИ: в одном из министерств США включили видео, на котором Трамп облизывает ноги Маску

На днях в здании Министерства жилищного строительства и городского развития СШ произошел курьезный инцидент. Там на экранах включили видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На кадрах президент США Дональд Трамп сосет пальцы на ногах бизнесмена Илона Маска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что известно о видео

Как отмечает СМИ, мониторы в министерстве были взломаны, это и позволило транслировать это видео. Однако пока неизвестно, кто именно это сделал.

Интересно! Инцидент произошел после того, как администрация президента США предложила сократить половину федеральных работников в национальном жилищном агентстве.

На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах видно с Трампом и Маском добавили надпись "Да здравствует настоящий король".

Трамп облизывает ноги Маску: смотрите видео

Что этому предшествовало