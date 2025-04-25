Вместо котиков и собачек: во Львове девушка живет с курицей и петухом в квартире
- Львовянка Оксана живет в квартире с курицей и петухом, которых купила на рынке и оставила после летнего пребывания в селе.
- Птицы спят в ванной и не мешают жителям дома, а соседи даже не подозревают об их наличии.
Многие люди в наше время держат дома домашних любимцев. Обычно говорится о котиках, собачках, хомячках или попугаях. А как насчет курицы и петуха? Именно на такой эксперимент пошла львовянка Оксана.
Как девушка живет с необычными любимцами – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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С чего все началось
Девушка рассказала, что купила цыплят на рынке. Трех из них она отвезла в село, а двух – забрала жить с собой в многоэтажку.
После того, как я решила уволиться с работы айтишной, я поехала в деревню на лето. И решила завести цыплят просто на тех три месяца, пожить с ними и отдать их потом папе. Но мы к ним очень привязались и оставили двух у себя дома,
– призналась Оксана.
Петух живет в квартире / Фото Суспильне
Как жить с курицей и петухом в квартире
Оксана поделилась с журналистами своими ежедневными ритуалами. Несмотря на распространенное мнение, петух не будит весь дом утром. Все из-за того, что он вместе с курочкой спят в ванной.
"Они просыпаются уже тогда, когда мы заходим утром и включаем свет", – объяснила владелица птиц.
Питаются куры на кухне, а по квартире ходят в специальных подгузниках.
Как жить с курицей и петухом в квартире: смотрите видео
Также Оксана ведет блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни с домашними любимцами. Она призналась, что соседи даже не подозревают о том, что она держит дома необычных животных.
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