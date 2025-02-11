"Это рассмешило меня": Макрон опубликовал подборку "фейков" о себе

Глава Франции Эммануэль Макрон пожаловался в своем инстаграме на deepfake видео с его участием. Он отметил, что такие видео вызывали у него смех.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм emmanuelmacron.

Смотрите также В Англии на полтора месяца перекрыли дорогу: при чем здесь лягушки

Таким образом Макрон хотел привлечь внимание к Всемирному саммиту по искусственному интеллекту в Париже. Он опубликовал нарезку deepfake видео, на которых он появляется:

с начесанными волосами,

танцуя под Voyage, Voyage,

поет как франкоязычная звезда Angèle.

Это довольно хорошо сделано, это скорее рассмешило меня,

– объяснил глава государства.

Макрон опубликовал подборку "фейков" о себе: смотрите видео

Макрон заметил, что хочет более серьезно поговорить о потенциале ИИ, который может создать энергию и добавить жизни в обществе.

Франция и Европа должны быть в центре этой революции, чтобы воспользоваться всеми своими возможностями и продвигать принципы, которые являются нашими,

– призвал Макрон.

Справка. В течение двух дней в Париже главы государств и правительств, в частности премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также лидеры отрасли, будут встречаться, чтобы обсудить широкий круг вопросов, по сектору ИИ, включая дипломатические, политические, экономические, этические и правовые вопросы.