УКР РУС
23 января 2025, 16:10
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"Как это понимать": мужчина купил пачку швейцарского сыра и был шокирован увиденным

Алена Захарова

Мужчина приобрел в магазине упаковку швейцарского сыра. Однако, когда он открыл пачку, то был шокирован увиденным внутри.

Дело в том, что на кусочках швейцарского сыра дырки были только на видимой части упаковки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Каким был сыр

Мужчина был потрясен и опубликовал фото, на котором можно увидеть квадратные кусочки швейцарского сыра с несколькими рваными дырками, размещенными только вдоль прозрачного края упаковки.

Они сделали дырки только в той части, которую видит покупатель,
– написал недовольный клиент в своей заметке.

Это создает иллюзию, будто весь продукт именно такой.


Покупатель пожаловался на производителя сыра / Фото Reddit

Справка. Дырки в швейцарском сыре, которые также называют "глазами". Это результат естественного процесса производства. Они возникают благодаря выделению углекислого газа определенными видами бактерий, которые добавляют в молоко при производстве сыра. Наличие дырок влияет на вкус и аромат сыра. Они способствуют более равномерному распределению вкуса и аромата по всему куску сыра.

Реакция соцсетей

Сообщение мужчины вызвало оживленные дискуссии. Однако мнения людей разделились:

  • Одни утверждают, что отсутствие дырочек не влияет на качество сыра.
  • Другие наоборот убеждены, чтобы без этого продукт теряет свои свойства.

Вот, какие комментарии оставляли люди:

  • "Меньше дырок = больше сыра, разве нет?";
  • "Мне, честно говоря, начхать. В швейцарском сыре американского производства они их просто делают для галочки";
  • "Чем больше дырки, тем дольше сыр выдержан. Итак, перед вами самый дешевый швейцарский сыр, который можно таковым назвать лишь с большой натяжкой";
  • "Как это понять? Самый обычный обман покупателей".