"Как это понимать": мужчина купил пачку швейцарского сыра и был шокирован увиденным
Мужчина приобрел в магазине упаковку швейцарского сыра. Однако, когда он открыл пачку, то был шокирован увиденным внутри.
Дело в том, что на кусочках швейцарского сыра дырки были только на видимой части упаковки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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Каким был сыр
Мужчина был потрясен и опубликовал фото, на котором можно увидеть квадратные кусочки швейцарского сыра с несколькими рваными дырками, размещенными только вдоль прозрачного края упаковки.
Они сделали дырки только в той части, которую видит покупатель,
– написал недовольный клиент в своей заметке.
Это создает иллюзию, будто весь продукт именно такой.
Покупатель пожаловался на производителя сыра / Фото Reddit
Справка. Дырки в швейцарском сыре, которые также называют "глазами". Это результат естественного процесса производства. Они возникают благодаря выделению углекислого газа определенными видами бактерий, которые добавляют в молоко при производстве сыра. Наличие дырок влияет на вкус и аромат сыра. Они способствуют более равномерному распределению вкуса и аромата по всему куску сыра.
Реакция соцсетей
Сообщение мужчины вызвало оживленные дискуссии. Однако мнения людей разделились:
- Одни утверждают, что отсутствие дырочек не влияет на качество сыра.
- Другие наоборот убеждены, чтобы без этого продукт теряет свои свойства.
Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Меньше дырок = больше сыра, разве нет?";
- "Мне, честно говоря, начхать. В швейцарском сыре американского производства они их просто делают для галочки";
- "Чем больше дырки, тем дольше сыр выдержан. Итак, перед вами самый дешевый швейцарский сыр, который можно таковым назвать лишь с большой натяжкой";
- "Как это понять? Самый обычный обман покупателей".