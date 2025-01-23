Дело в том, что на кусочках швейцарского сыра дырки были только на видимой части упаковки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Каким был сыр

Мужчина был потрясен и опубликовал фото, на котором можно увидеть квадратные кусочки швейцарского сыра с несколькими рваными дырками, размещенными только вдоль прозрачного края упаковки.

Они сделали дырки только в той части, которую видит покупатель,

– написал недовольный клиент в своей заметке.

Это создает иллюзию, будто весь продукт именно такой.



Покупатель пожаловался на производителя сыра / Фото Reddit

Справка. Дырки в швейцарском сыре, которые также называют "глазами". Это результат естественного процесса производства. Они возникают благодаря выделению углекислого газа определенными видами бактерий, которые добавляют в молоко при производстве сыра. Наличие дырок влияет на вкус и аромат сыра. Они способствуют более равномерному распределению вкуса и аромата по всему куску сыра.

Реакция соцсетей

Сообщение мужчины вызвало оживленные дискуссии. Однако мнения людей разделились:

Одни утверждают, что отсутствие дырочек не влияет на качество сыра.

Другие наоборот убеждены, чтобы без этого продукт теряет свои свойства.

Вот, какие комментарии оставляли люди: