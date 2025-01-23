Річ у тім, що на шматочках швейцарського сиру дірки були лише на видимій частині упаковки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Яким був сир

Чоловік був приголомшений і опублікував фото, на якому можна побачити квадратні шматочки швейцарського сиру з кількома рваними дірками, розміщеними лише вздовж прозорого краю пакування.

Вони зробили дірки лише у тій частині, яку бачить покупець,

– написав невдоволений клієнт у своєму дописі.

Це створює ілюзію, начебто весь продукт саме такий.



Покупець поскаржився на виробника сиру / Фото Reddit

Довідка. Дірки у швейцарському сирі, які також називають "очима". Це результат природного процесу виробництва. Вони виникають завдяки виділенню вуглекислого газу певними видами бактерій, які додають до молока під час виробництва сиру. Наявність дірок впливає на смак і аромат сиру. Вони сприяють більш рівномірному розподілу смаку та аромату по всьому шматку сиру.

Реакція соцмереж

Допис чоловіка викликав жваві дискусії. Однак думки людей розділилися:

Одні стверджують, що відсутність дірочок не впливає на якість сиру.

Інші навпаки переконані, щоб без цього продукт втрачає свої властивості.

Ось, які коментарі залишали люди: