Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UPI.

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Мужчина рассказал представителям лотереи штата, что зашел на заправку Speedway в городе Пау-Пау, чтобы купить конкретный билет. Однако кассир по ошибке выдал ему другой – Major Cashword.

Я иногда покупаю такие билеты, но на этот раз хотел совсем другой. Кассир предложила заменить, но я решил оставить этот. Как оказалось, это было лучшее решение в моей жизни,

– рассказал он.

Отсканировав билет, на экране высветился выигрыш в один миллион долларов. Мужчина не мог в это поверить, подумав, что это – розыгрыш.

Мужчина так боялся потерять билет, что прибегнул к оригинальному способу хранения: положил его в банку и закопал во дворе.



Мужчина закопал приз в саду / Фото Unsplash

Выигрыш мужчина планирует потратить свой приз с умом. А именно: выплатить ипотеку, закрыть счета и создать пенсионный фонд.

"Теперь у нас есть финансовая подушка, и я могу чувствовать себя спокойнее", – подытожил он.

Ранее мы писали об американке Милдред Симонерилуто из Пенсильвании, которая выиграла 2,5 миллиона долларов в лотерею, но не смогла забрать свой приз., Все из-за того, что она оставила выигрышный билет в кармане куртки, которую она отдала на благотворительность.