Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Чоловік розповів представникам лотереї штату, що зайшов на заправку Speedway у місті Пау-Пау, щоб купити конкретний квиток. Однак касир помилково видав йому інший – Major Cashword.

Я іноді купую такі квитки, але цього разу хотів зовсім інший. Касир запропонувала замінити, але я вирішив залишити цей. Як виявилося, це було найкраще рішення в моєму житті,

– розповів він.

Відсканувавши квиток, на екрані висвітився виграш в один мільйон доларів. Чоловік не міг у це повірити, подумавши, що це – розіграш.

Чоловік так боявся втратити квиток, що вдався до оригінального способу зберігання: поклав його в банку і закопав у дворі.



Чоловік закопав приз у саду / Фото Unsplash

Виграш чоловік планує витратити свій приз з розумом. А саме: виплатити іпотеку, закрити рахунки й створити пенсійний фонд.

"Тепер у нас є фінансова подушка, і я можу почуватися спокійніше", – підсумував він.

Раніше ми писали про американку Мілдред Сімонерилуто з Пенсільванії, яка виграла 2,5 мільйона доларів у лотерею, але не змогла забрати свій приз. Все через те, що вона лишила виграшний білет у кишені куртки, яку віддала на благодійність.