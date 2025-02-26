Как в сказке: в сети показали, как выглядит замерзший Манявский водопад

В Ивано-Франковской области из-за снижения температуры воздуха местные имели возможность наблюдать фантастическое явление. Там замерз один из крупнейших водопадов Украины – Манявский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @katialalakk.

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Как пишут региональные издания, температура на Прикарпатье в течение последних ночей опускалась до отметки в -21 – -23 градуса.

Поэтому, неудивительно, что Манявский водопад покрылся льдом. Вода, которая еще недавно стекала вниз, сейчас превратилась в длинные блестящие острые сосульки, свисающие с высоты. Водопад выглядит как настоящая зимняя сказка.

Манявский водопад замерз: смотрите видео

Как выглядит водопад сейчас: смотрите видео

Реакция соцсетей

Оба видео быстро стали популярными, набрав немало просмотров в тиктоке. Часть людей были поражены увиденным:

"Манявский водопад – лучшее место, где я бывала."

"Гордость – жить в Маняве и всегда видеть эти пейзажи".

"Вауууууу... Манявский водопад такой красивый".

Однако были и те, кто саркастически отмечал, что это – просто замерзшая вода. Поскольку, выглядит водопад просто сказочно.

Справка. Манявский водопад – один из самых высоких и живописных водопадов в украинских Карпатах. Его высота составляет примерно 20 метров. Водопад окружен скалами и густыми лесами, что создает атмосферу дикой природы. Зимой он часто полностью замерзает, превращаясь в огромную ледяную стену.