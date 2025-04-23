О значении слова "шаболда" и когда его обычно употребляют – расскажет 24 Канал.

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Что означает слово "шаболда"

Чаще всего его употребляют в ситуациях, когда хочу обидеть женщину, которую считают:

легкодоступной,

неопрятной,

неухоженной,

грубой,

или такой, что "ведет себя легкомысленно".

Хотя иногда это слово могут употреблять с юмором или самоиронией.



Шаболдами называют легкодоступных девушек / Фото Unsplash

Откуда взялось это слово

Точные этимологические корни слова неизвестны, но вероятно, что оно имеет диалектное происхождение или является результатом фонетической трансформации других подобных слов. Некоторые выводят его из диалектизмов, которые указывают на женщину, нарушающую социальные нормы поведения.

Стоит ли употреблять это слово

Перед тем, как употреблять его, стоит понимать, что это слово является грубым и оскорбительным. Поэтому мы не рекомендуем употреблять его в адрес кого-либо.

Ранее мы писали, что на самом деле означает слово "штунда". Оно происходит от немецкого слова Stunde, что означает "час", и использовалось в 19 веке в религиозном контексте среди немецких колонистов и местного населения в Украине.