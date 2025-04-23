Про значення слова "шаболда" та коли його зазвичай вживають – розкаже 24 Канал.
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Що означає слово "шаболда"
Найчастіше його вживають у ситуаціях, коли хочу образити жінку, яку вважають:
- легкодоступною,
- неохайною,
- недоглянутою,
- грубою,
- або такою, що "поводиться легковажно".
Хоча іноді це слово можуть вживати з гумором або самоіронією.
Шаболдами називають легкодоступних дівчат / Фото Unsplash
Звідки взялося це слово
Точне етимологічне коріння слова невідоме, але ймовірно, що воно має діалектне походження або є результатом фонетичної трансформації інших подібних слів. Дехто виводить його з діалектизмів, які вказують на жінку, що порушує соціальні норми поведінки.
Чи варто вживати це слово
Перед тим, як вживати його, варто розуміти, що це слово є грубим і образливим. Тому ми не рекомендуємо вживати його на адресу будь-кого.
Раніше ми писали, що насправді означає слово "штунда". Воно походить від німецького слова Stunde, що означає "година", і використовувалося в 19 столітті в релігійному контексті серед німецьких колоністів та місцевого населення в Україні.