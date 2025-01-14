В Британии люди боятся сами заменять лампочки дома: с чем связан этот страх

В Британии поколения зумеров готовы платить до 1 300 фунтов стерлингов (примерно 87 550 гривен) за выполнение простых домашних дел, таких как замена лампочки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Британцы боятся заменять лампочки

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу компании Halfords. Согласно результатам опроса, в Британии 21% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет предпочитают вызов профессионала для замены лампочки в доме.

Справка. К поколению зуммеров относят людей в возрасте от 11 до 27 лет. Однако в исследовании принимали участие только совершеннолетние.

На вопрос, почему они не могут самостоятельно поменять лампочку на потолке, четверть зумеров ответили, что она может быть "слишком горячей".



В Британии люди боятся сами заменять лампочки дома / Фото Unsplash

Также в исследовании говорится, что: