Соцсети заполонили фото плакатов с цитатами украинских исполнителей и точными обращениями к власти, об этом сообщает 24 Канал.

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С чем приходят протестующие?

Активисты выходят на улицы Киева, Львова, Днепра и ряда других городов Украины. Участники акций обращаются к власти через плакаты. Многие транспаранты содержали цитаты из украинских песен, которые приобрели новое звучание в контексте протеста, и другие известные фразы.

На плакатах люди пишут, например:

"Что за стремные пассажиры здесь строят пьедесталы?";

"Нах*я мне система, которая работает против меня";

"Кто за меня переписывает законы и порядки" (Жадан и Собаки");

"Эпоха прой*бов, эпоха причитаний" ("Жадан и Собаки");

"Я уже не вывожу всю эту байду" ("Курган и Agregat");

"Ни обещаний, ни прощений" (из песни Виктора Павлика);

"Жалость хочет деньги, люди же хотят возмездия" ("Добровольцы");

"Нас кинули" (из песни "Скрябина").





Вспомнили автора политической аллегории "Колхоз животных" и романа-антиутопии "1984" / Фото со страницы @_ln_vv_ в Threads

Среди протестующих были те, кто приходил с досками для SUP – Standup paddleboarding.

Ведь САП – это не только аббревиатура, которая расшифровывается как Специализированная антикоррупционная прокуратура, а и вид водного спорта или активного отдыха. где человек стоит на большой доске и гребет веслом, похожим на то, которое используют в каноэ.



Украинский стендап-комик со своим сапом / Фото со страницы @felix.redka в Threads

А вот в Тернополе пожилая женщина на костылях подняла табличку с креативной надписью "проплаченный студент" после обвинений в сторону митингующих.



Женщина креативно ответила на безосновательные обвинения / Фото Виталия Овчаренко для SMAK project

А что там пушистые "протестующие"?

Многие приходят на протесты со своими домашними любимцами. Почти каждый из таких пушистиков имеет свой собственный плакат, который транслирует его мысли.

Вот некоторые из них:

"срать на такие законы";

пес с плакатом "Дец";

"маловат, чтобы материть";

"даю лапу (не на лапу)";

антикоррупционная псина на страже"

"лапы прочь от независимости"

Собаки вместе с владельцами пришли на протест: фото из соцсетей

Стоит ли брать собаку на митинг?

Собаки часто тревожатся или агрессивно реагируют на большое количество людей и громкие звуки (например, сигнализации, пиротехнику или выкрики через громкоговорители). Если ваш любимец спокойно реагирует на такие условия, можно рассматривать участие, но во время протеста – обязательно следить за состоянием. Также стоит принять во внимание то, что животные тяжело переносят жару.