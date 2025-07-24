Соцмережі заполонили фото плакатів з цитатами українських виконавців і влучними зверненнями до влади, про це повідомляє 24 Канал.

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З чим приходять протестувальники?

Активісти виходять на вулиці Києва, Львова, Дніпра та низки інших міст України. Учасники акцій звертаються до влади через плакати. Багато транспарантів містили цитати з українських пісень, які набули нового звучання у контексті протесту, та інші відомі фрази.

На плакатах люди пишуть, наприклад:

"Що за стрьомні пасажири тут будують п'єдестали?";

"Нах*я мені система, яка працює проти мене";

"Хто за мене переписує закони і порядки" (Жадан і Собаки");

"Епоха прой*бів, епоха голосінь" ("Жадан і Собаки");

"Я вже не вивозю всю цю байду" ("Курган і Agregat");

"Ні обіцянок, ні пробачень" (з пісні Віктора Павліка);

"Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати" ("Добровольці");

"Нас кинули" (з пісні "Скрябіна").





Згадали автора політичної алегорії "Колгосп тварин" та роману-антиутопії "1984" / Фото зі сторінки @_ln_vv_ у Threads

Серед протестувальників були ті, хто приходив із дошками для SUP – Standup paddleboarding.

Адже САП – це не тільки абревіатура, яка розшифровується як Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а і вид водного спорту або активного відпочинку. де людина стоїть на великій дошці й гребе веслом, схожим на те, яке використовують у каное.



Український стендап-комік зі свохм сапом / Фото зі сторінки @felix.redka у Threads

А ось у Тернополі літня жінка на милицях підняла табличку з креативним написом "проплачений студент" після звинувачень у сторону мітингувальників.



Жінка креативно відповіла на безпідставні звинувачення / Фото Віталія Овчаренка для SMAK project

А що там пухнасті "протестувальники"?

Чимало людей приходять на протести зі своїми домашніми улюбленцями. Майже кожен з таких пухнастиків має свій власний плакат, який транслює його думки.

Ось деякі з них:

"срала на такі закони";

пес з плакатом "Дець";

"замалий, щоб матюкати";

"даю лапу (не на лапу)";

антикорупційна псіна на сторожі"

"лапи геть від незалежності"

Собаки разом із власниками прийшли на протест: фото із соцмереж

Чи варто брати собаку на мітинг?

Собаки часто тривожаться або агресивно реагують на велику кількість людей та гучні звуки (наприклад, сигналізації, піротехніку чи вигуки через гучномовці). Якщо ваш улюбленець спокійно реагує на такі умови, можна розглядати участь, але під час протесту – обов'язково слідкувати за станом. Також варто взяти до уваги те, що тварини важко переносять спеку.