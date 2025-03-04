Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Говорится о сельдевом короле – одной из самых загадочных глубоководных рыб в мире. Редкое явление заметил американский турист, который случайно снял на видео, как длинное змеевидное тело рыбы появилось на поверхности.

Длина рыбы составила чуть больше метра. Но это немного, ведь отдельные особи могут достигать 11 – 15 метров. Местные жители пытались вернуть ее в воду, но безуспешно. В конце концов, рыбу забрали морские биологи для дальнейшего исследования.



Рыба Судного дня / Скриншот из видео

Что известно о рыбе Судного дня

Ранее сельдевых королей находили на побережье разных стран, в частности перед землетрясениями:

в Японии (2011 года);

в Чили (2010 года).

Справка. Рыба Судного дня не является официально признанным видом рыбы. Этот термин, как правило, встречается в контексте интернет-легенд, мифов или шуточных рассказов, а не как научная классификация. Подобное название используется для описания сельдевого короля, как предвестника апокалиптических событий.

Именно из-за появления этих рыб перед стихийными бедствиями, этот вид рыб называют предвестниками апокалипсиса. Однако ученые пока не имеют доказательств этой связи.

Почему рыбы могут появляться на берегу

Исследователи выдвигают различные гипотезы:

изменения океанических течений,

колебания тектонических плит,

повреждения рыб от подводных толчков.

Однако селедочный король – чрезвычайно редкий гость на поверхности Мирового океана, и его появление всегда привлекает внимание как ученых, так и местных жителей.