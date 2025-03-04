Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Мовиться про оселедцевого короля – одну з найбільш загадкових глибоководних риб у світі. Рідкісне явище помітив американський турист, який випадково зняв на відео, як довге змієподібне тіло риби з'явилося на поверхні.

Довжина риби склала трохи більше метра. Але це небагато, адже окремі особини можуть сягати 11 – 15 метрів. Місцеві жителі намагалися повернути її у воду, але безуспішно. Врешті-решт, рибу забрали морські біологи для подальшого дослідження.



Риба Судного дня / Скриншот з відео

Що відомо про рибу Судного дня

Раніше оселедцевих королів знаходили на узбережжі різних країн, зокрема перед землетрусами:

в Японії (2011 року);

у Чилі (2010 року).

Довідка. Риба Судного дня не є офіційно визнаним видом риби. Цей термін, як правило, зустрічається в контексті інтернет-легенд, міфів або жартівливих розповідей, а не як наукова класифікація. Подібна назва використовується для опису оселедцевого короля, як передвісника апокаліптичних подій.

Саме через появу цих риб перед стихійними лихами, цей вид риб називають передвісниками апокаліпсиса. Однак вчені поки що не мають доказів цього зв'язку.

Чому риби можуть з'являтись на березі

Дослідники висуваються різні гіпотези:

зміни океанічних течій,

коливання тектонічних плит,

пошкодження риб від підводних поштовхів.

Проте оселедцевий король – надзвичайно рідкісний гість на поверхні Світового океану, і його поява завжди привертає увагу як науковців, так і місцевих жителів.