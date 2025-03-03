Весит как ребенок: мужчина поймал огромную золотую рыбку – впечатляющее фото
Мало кто знает, но в США запретили выпускать золотых рыбок в дикую природу, ведь это может создавать экологическую катастрофу. Дело в том, что в естественной среде эти рыбки могут значительно увеличиваться в размерах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
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Как выглядит гигантская золотая рыбка
Одну из таких гигантских золотых рыбок поймал мужчина из США. Рыбак в своем фейсбуке опубликовал фото большой золотой рыбки с подписью:
Ваша золотая рыбка из зоомагазина после двух лет жизни в дикой природе: "Зовите меня Мегалодоном",
– написал он.
Рыбак отметил, что золотая рыбка весила впечатляющие 30 килограммов.
Рыбак Энди Гакетт поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок / Фото с фейсбука
Мужчина признался, что вел борьбу с рыбой 25 минут, прежде чем сумел вытащить рыбку из воды.
Почему золотые рыбки становятся такими большими
Экологи объяснили, что в природе маленькие рыбки могут вырасти до гигантских размеров.
Как это работает? В естественных водоемах рыбки имеют достаточно пространства для свободного плавания, что способствует их естественному росту. Также они могут получать разнообразную пищу – от природных кормов до мелких организмов – что позволяет им получать все необходимые питательные вещества для роста.
Специалисты предупреждают, что это опасно, ведь гигантские золотые рыбки:
- загрязняют водоемы,
- мутят воду,
- лишают местные виды пищи.