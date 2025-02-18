Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired2Fish.

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Как выглядит рыба-рекордсменка

Мужчина поймал рыбу в водах реки Саскуэханна. Ее вес составлял 1,04 килограмма. И хотя это относительно небольшой показатель, он является рекордным в штате Мэриленд.

Известно, что Дембек рыбачил на глубине около 15 метров на легкий спиннинг, используя двойную джиговую оснастку и 10-фунтовую плетеную леску.

По его словам, он не спеша подтягивал улов, даже успев понаблюдать за пролетающим орлом,. Но, увидев окуня, сразу понял, что это особенный экземпляр.



Мужчина поймал рекордно большую рыбу / Фото Wired2Fish

Осознав возможный рекорд, Дембек и его товарищ по рыбалке Ли Гейл доставили улов на сертифицированные весы в Gibby's Seafood (Лютервилл). Там координатор любительского рыболовства DNR Эрик Злоковиц подтвердил вид и зафиксировал новый рекорд.

Интересно! Департамент природных ресурсов штата Мэриленд напоминает рыбакам, что если их улов может претендовать на рекорд, они могут подать заявку через официальный сайт и связаться с представителями ведомства. Чтобы сохранить вес рыбы перед сертификацией, рекомендуется помещать ее в ледяную воду.

Добавим, что окунь – это хищная рыба, которая обитает в пресных и солоноватых водах по всему миру. Обычно вес одной особи колеблется в пределах от 500 граммов до 1,5 килограмма.