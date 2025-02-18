Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wired2Fish.

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Як виглядає риба-рекордсменка

Чоловік упіймав рибину у водах річки Саскуеханна. Її вага становила 1,04 кілограма. І хоча це відносно невеликий показник, він є рекордним у штаті Мериленд.

Відомо, що Дембек рибалив на глибині близько 15 метрів на легкий спінінг, використовуючи подвійне джигове оснащення і 10-фунтову плетену волосінь.

За його словами, він не поспішаючи підтягував улов, навіть встигнувши поспостерігати за орлом, що пролітав. Але, побачивши окуня, відразу зрозумів, що це особливий екземпляр.



Чоловік упіймав рекордно велику рибину / Фото Wired2Fish

Усвідомивши можливий рекорд, Дембек і його товариш по риболовлі Лі Гейл доставили улов на сертифіковані ваги в Gibby's Seafood (Лютервілл). Там координатор любительського рибальства DNR Ерік Злоковіц підтвердив вид і зафіксував новий рекорд.

Цікаво! Департамент природних ресурсів штату Мериленд нагадує рибалкам, що якщо їхній улов може претендувати на рекорд, вони можуть подати заявку через офіційний сайт і зв'язатися з представниками відомства. Щоб зберегти вагу риби перед сертифікацією, рекомендується поміщати її в крижану воду.

Додамо, що окунь – це хижа риба, яка мешкає в прісних та солонуватих водах по всьому світу. Зазвичай вага однієї особини коливається у межах від 500 грамів до 1,5 кілограма.