Конечно же, строительство башни из домино должно было завершиться ее эпическим разрушением – и для того, чтобы запустить его, строители сами сбросили на верхушку башни игрушечную белку, сообщает 24 Канал.

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Башню из домино возвели в Национальном музее Вашингтона, и команде энтузиастов во главе с Лили Хевеш пришлось потратить на этот проект 5 дней. Сложную конструкцию строили с помощью строительных лесов – и башня в конце концов по высоте превзошла соседние колонны.

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Предыдущий рекорд был более чем на 10 сантиметров ниже.

Лили Хевеш, занимавшаяся построением башни, далеко не впервые имеет дело с домино. Первый свой набор она получила еще в 10 лет – и тогда же создала YouTube-канал, что сейчас насчитывает более 4,5 миллионов подписчиков.

Ее первое вирусное видео с домино она создала еще в 2013 году, и с тех пор оно набрало 168 миллионов просмотров. Лили полностью посвятила себя искусству домино и надеется, что ее работа поощрит больше детей приобщиться к STEM-отрасли.

Кстати, ранее мы рассказывали о другом необычном рекорде: итальянец создал самый узкий автомобиль в мире.