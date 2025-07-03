Звісно ж, будівництво вежі з доміно мало завершитися її епічним руйнуванням – і для того, аби запустити його, будівельники самі скинули на вершечок вежі іграшкову білку, повідомляє 24 Канал.

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Вежу з доміно звели у Національному музеї Вашингтона, і команді ентузіастів на чолі з Лілі Хевеш довелося витратити на цей проєкт 5 днів. Складну конструкцію будували за допомогою будівельних лісів – і вежа зрештою за висотою перевершила сусідні колони.

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Попередній рекорд був більш ніж на 10 сантиметрів нижчим.

Лілі Хевеш, що займалася побудовою вежі, далеко не вперше має справу з доміно. Перший свій набір вона отримала ще у 10 років – і тоді ж створила YouTube-канал, що зараз налічує понад 4,5 мільйони підписників.

Її перше вірусне відео з доміно вона створила ще 2013 року, і з того часу воно набрало 168 мільйонів переглядів. Лілі повністю присвятила себе мистецтву доміно та сподівається, що її робота заохотить більше дітей долучитися до STEM-галузі.

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