Американский инди-музыкант написал сатирическую песню о костюме Зеленского

Уже почти неделю не утихает скандал вокруг "костюма" Владимира Зеленского на встрече в Белом доме, которая состоялась 28 февраля. К счастью, большинство цивилизованного мира понимают абсурдность претензий администрации Трампа к нашему лидеру и иронично высмеивает этот инцидент.

Так сделал и Ron Gallo, который написал сатирическую песню о костюме Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм rongallo.

Смотрите также Репортер, прославившийся нелепым вопросом о костюме Зеленского: кто такой Брайан Гленн

О чем говорится в песне

Американский инди-музыкант Ron Gallo создал трек под названием If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм). В песне музыкант сатирически описывает ситуацию, которая сложилась 28 февраля во время пресс-конференции между Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампа.

В частности он вспоминает вопрос от журналиста о внешнем виде Зеленского, комментарии от вице-президента Джей Ди Венса о том, что Украина якобы не благодарила за помощь, а также перепалку на повышенных тонах между президентами Украины и США.

Видео быстро стало вирусным в сети и менее чем за сутки набрало 5,1 миллиона просмотров. Трек вошел в альбом 7AM Songs of Resistance. Это 6 сатирических песен на социально-политические темы, записанных под гитару.

Инди-музыкант написал сатирическую песню о костюме Зеленского: смотрите видео

Текст песни

If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)

And didn't wear all black to match with his troops (И не одел все черное, чтобы соответствовать своим войскам)

While they get ravaged by a tin of poo (Пока их опустошает жестянка с калом)

Oval Office's package with a bunch of f***ing squares, saying (Перцы из Овального кабинета с кучкой д**баных душнилов, которые говорят

"Мы понимаем, что вы в отчаянии, но неужели не было ничего более приятного, что вы могли бы надеть?"

(Мы понимаем, что вы в отчаянии, но неужели не было ничего лучше, что вы могли бы одеть)

"We understand your country's being attacked unjustly (Мы понимаем, что ваша страна подверглась несправедливому нападению)

But would it kill you to say thank you and please?" (Но разве это убьет вас, если вы скажете "спасибо" и "пожалуйста")

We're taking time away from our fascist regime (Мы забираем время у нашего фашистского режима)

To try and help you keep your peace (Чтобы попытаться помочь вам сохранить мир)

How dare you talk over me talking over you? (Как ты смеешь перекрикивать меня, когда я перекрикиваю тебя?)

How dare you talk over me yelling over you? (Как ты смеешь перекрикивать меня, когда я кричу на тебя?)

If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)

Maybe there'd be something that we could do (Возможно, мы могли бы что-то сделать)

If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)

A 10k Brioni in navy blue (Темно-синий за 10 тысяч от Бриони)

A white shirt and red tie (Белую рубашку и красный галстук)

No one else would have to die (Больше никому не пришлось бы умирать).

Что этому предшествовало

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом разразился скандал. Некоторые представители американской стороны считали, что отсутствие костюма на украинском лидере – это проявление неуважения.

Интересно! Однако на самом деле Владимир Зеленский не носит официальные костюмы с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом президент хочет показать единство со своим народом и напомнить миру, что война до сих пор продолжается.

Этот инцидент привлек внимание общественности и СМИ. Интересно, что после этого инцидента в США наблюдается рост спроса на одежду, подобную той, которую носит Зеленский. Американцы начали заказывать одежду, идентичную стилю украинского президента, что свидетельствует о влиянии его образа на мировую моду.