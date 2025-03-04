Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Beast. Известно, что Брайан Гленн является сторонником MAGA ("Сделаем Америку великой снова"), ведущим Real America's Voice и встречается с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая имеет антиукраинскую позицию.

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Вопрос о костюме Зеленского повлиял на личную жизнь Гленна

56-летний Гленн во время и без того напряженного разговора решил допросить президента Зеленского о том, почему он не надел костюм.

Через несколько дней после этого он заявил, что этот вопрос якобы повлиял на его личную жизнь.

Обратная связь, которую я лично получил от ... людей с позицией "Америка превыше всего" была огромной. Но я получил тысячи угроз смертью,

– заявил любимец Трампа.

Теперь возле дома Гленна в Техасе дежурят полицейские. Журналист утверждает, что его ненавистники якобы собираются найти его и нанести вред.

Эту ситуацию он назвал "очень серьезной проблемой".