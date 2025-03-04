Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Daily Beast. Відомо, що Браян Гленн є прихильником MAGA ("Зробімо Америку великою знову"), ведучим Real America's Voice та зустрічається із конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка має антиукраїнську позицію.

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Питання про костюм Зеленського вплинуло на особисте життя Гленна

56-річний Гленн під час і без того напруженої розмови вирішив допитати президента Зеленського про те, чому він не одягнув костюм.

Через декілька днів після цього він заявив, що це питання нібито вплинуло на його особисте життя.

Зворотний зв'язок, який я особисто отримав від … людей із позицією "Америка понад усе" був величезним. Але я отримав тисячі погроз смертю,

– заявив улюбленець Трампа.

Тепер біля дому Гленна у Техасі чергують поліцейські. Журналіст стверджує, що його ненависники нібито збираються знайти його і завдати шкоди.

Цю ситуацію він назвав "дуже серйозною проблемою".