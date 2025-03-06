Так сделал и Ron Gallo, который написал сатирическую песню о костюме Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм rongallo.
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О чем говорится в песне
Американский инди-музыкант Ron Gallo создал трек под названием If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм). В песне музыкант сатирически описывает ситуацию, которая сложилась 28 февраля во время пресс-конференции между Владимиром Зеленский и президентом США Дональдом Трампа.
В частности он вспоминает вопрос от журналиста о внешнем виде Зеленского, комментарии от вице-президента Джей Ди Венса о том, что Украина якобы не благодарила за помощь, а также перепалку на повышенных тонах между президентами Украины и США.
Видео быстро стало вирусным в сети и менее чем за сутки набрало 5,1 миллиона просмотров. Трек вошел в альбом 7AM Songs of Resistance. Это 6 сатирических песен на социально-политические темы, записанных под гитару.
Инди-музыкант написал сатирическую песню о костюме Зеленского: смотрите видео
Текст песни
- If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)
- And didn't wear all black to match with his troops (И не одел все черное, чтобы соответствовать своим войскам)
- While they get ravaged by a tin of poo (Пока их опустошает жестянка с калом)
- Oval Office's package with a bunch of f***ing squares, saying (Перцы из Овального кабинета с кучкой д**баных душнилов, которые говорят
- "Мы понимаем, что вы в отчаянии, но неужели не было ничего более приятного, что вы могли бы надеть?"
- (Мы понимаем, что вы в отчаянии, но неужели не было ничего лучше, что вы могли бы одеть)
- "We understand your country's being attacked unjustly (Мы понимаем, что ваша страна подверглась несправедливому нападению)
- But would it kill you to say thank you and please?" (Но разве это убьет вас, если вы скажете "спасибо" и "пожалуйста")
- We're taking time away from our fascist regime (Мы забираем время у нашего фашистского режима)
- To try and help you keep your peace (Чтобы попытаться помочь вам сохранить мир)
- How dare you talk over me talking over you? (Как ты смеешь перекрикивать меня, когда я перекрикиваю тебя?)
- How dare you talk over me yelling over you? (Как ты смеешь перекрикивать меня, когда я кричу на тебя?)
- If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)
- Maybe there'd be something that we could do (Возможно, мы могли бы что-то сделать)
- If only Zelenskyy had a nice suit (Если бы только Зеленский имел хороший костюм)
- A 10k Brioni in navy blue (Темно-синий за 10 тысяч от Бриони)
- A white shirt and red tie (Белую рубашку и красный галстук)
- No one else would have to die (Больше никому не пришлось бы умирать).
Что этому предшествовало
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом разразился скандал. Некоторые представители американской стороны считали, что отсутствие костюма на украинском лидере – это проявление неуважения.
Интересно! Однако на самом деле Владимир Зеленский не носит официальные костюмы с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом президент хочет показать единство со своим народом и напомнить миру, что война до сих пор продолжается.
Этот инцидент привлек внимание общественности и СМИ. Интересно, что после этого инцидента в США наблюдается рост спроса на одежду, подобную той, которую носит Зеленский. Американцы начали заказывать одежду, идентичную стилю украинского президента, что свидетельствует о влиянии его образа на мировую моду.