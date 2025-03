Так зробив і Ron Gallo, який написав сатиричну пісню про костюм Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм rongallo.

Дивіться також Репортер, що прославився недолугим питанням про костюм Зеленського: хто такий Браян Гленн

Про що мовиться у пісні

Американський інді-музикант Ron Gallo створив трек під назвою If only Zelenskyy had a nice suit (Якби тільки Зеленський мав хороший костюм). У пісні музикант сатирично описує ситуацію, яка склалася 28 лютого під час пресконференції між Володимиром Зеленський та президента США Дональдом Трампа.

Зокрема він згадує питання від журналіста про зовнішній вигляд Зеленського, коментарі від віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що Україна нібито не дякувала за допомогу, а також перепалку на підвищених тонах між президентами України і США.

Відео швидко стало вірусним у мережі і менш ніж за добу набрало 5,1 мільйона переглядів. Трек увійшов до альбому 7AM Songs of Resistance. Це 6 сатиричних пісень на соціально-політичні теми, записаних під гітару.

Інді-музикант написав сатиричну пісню про костюм Зеленського: дивіться відео

Текст пісні

If only Zelenskyy had a nice suit (Якби тільки Зеленський мав хороший костюм)

And didn't wear all black to match with his troops (І не одягнув все чорне, щоб відповідати своїм військам)

While they get ravaged by a tin of poo (Поки їх спустошує бляшанка з калом)

Oval Office's package with a bunch of f***ing squares, saying (Перці з Овального кабінету з купкою д**баних душніл, які кажуть

"We understand you're in despair, but was there nothing nicer that you could wear?"

(Ми розуміємо, що ви у відчаї, але невже не було нічого кращого, що ви могли б одягнути)

"We understand your country's being attacked unjustly (Ми розуміємо, що ваша країна зазнала несправедливого нападу)

But would it kill you to say thank you and please?" (Але хіба це вб'є вас, якщо ви скажете "дякую" і "будь ласка")

We're taking time away from our fascist regime (Ми забираємо час у нашого фашистського режиму)

To try and help you keep your peace (Щоб спробувати допомогти вам зберегти мир)

How dare you talk over me talking over you? (Як ти смієш перекрикувати мене, коли я перекрикую тебе?)

How dare you talk over me yelling over you? (Як ти смієш перекрикувати мене, коли я кричу на тебе?)

If only Zelenskyy had a nice suit (Якби тільки Зеленський мав хороший костюм)

Maybe there'd be something that we could do (Можливо, ми могли б щось зробити)

If only Zelenskyy had a nice suit (Якби тільки Зеленський мав хороший костюм)

A 10k Brioni in navy blue (Темно-синій за 10 тисяч від Бріоні)

A white shirt and red tie (Білу сорочку і червону краватку)

No one else would have to die (Більше нікому не довелося б помирати).

Що цьому передувало

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому спалахнув скандал. Деякі представники американської сторони вважали, що відсутність костюма на українському лідері – це вияв неповаги.

Цікаво! Однак насправді Володимир Зеленський не носить офіційні костюми від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У такий спосіб президент хоче показати єдність зі своїм народом та нагадати світу, що війна досі триває.

Цей інцидент привернув увагу громадськості та ЗМІ. Цікаво, що після цього інциденту в США спостерігається зростання попиту на одяг, подібний до того, який носить Зеленський. Американці почали замовляти одяг, ідентичний стилю українського президента, що свідчить про вплив його образу на світову моду.