Вот так щедрость: Трамп презентовал американцам "величайшие флагштоки"

Дональд Трамп сделал американцам чрезвычайно щедрый подарок, который никто не ожидал увидеть. И это не уменьшение налогов, или обещанное завершение войны России против Украины за 24 часа. Нет, говорится о двух новых флагштоках.

Именно их представил Трамп на Северной и Южной лужайках Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Breaking News.

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Дональд Трамп презентовал флагштоки как личный подарок нации.

Это подарок от меня – то, чего всегда не хватало в этом замечательном месте. Это величайшие флагштоки – они высокие, конические, устойчивые к ржавчине, имеют веревку внутри столба и высочайшего качества,

– заявил Трамп.

Президент США лично проконтролировал процесс установки флагштоков и пообщался с рабочими, выразив уверенность, что они голосовали за него. Этот жест уже активно обсуждается в медиа и соцсетях. Люди воспринимают это как очередную попытку самопродвижения.

Трамп представил американцам "величайшие флагштоки": смотрите видео

Заметим, что пока Трамп развлекается на открытии флагштоков, в мире существуют реальные проблемы, обостряются конфликты. В частности, Россия продолжает террор по гражданскому населению Украины, Иран "находится в нескольких неделях от получения ядерного оружия", а на Ближнем Востоке продолжается противостояние между Израилем и Ираном.