Трамп задремал во время молебна в США: реакция Мелании разорвала сеть

Во время национального молебна в США произошел забавный инцидент. 78-летний президент Дональд Трамп задремал, что не осталось незамеченным. Однако настоящей "звездой" этого момента стала его жена, Мелания Трамп, чья реакция мгновенно разошлась по сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @sammagdam.

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Как заснул Трамп

Инцидент в соборе в Вашингтоне стал вирусным в сети. На обнародованных кадрах видно, что Трамп слушает молитву и начинает по-немногу засыпать. Его веки становятся тяжелыми и опускаются.

Во время Национальной молитвенной службы президент Дональд Трамп пытался не заснуть, что побудило первую леди Меланию Трамп незаметно вмешаться,

– написали авторы видео.

Именно выражение лица Мелании Трамп насмешило сеть. В ее глазах читалось раздражение и стойкое желание разбудить мужа.

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Реакция сети

В комментариях под видео сразу же разгорелись ожесточенные дискуссии. Одни утверждали, что Трамп просто устал, поэтому, нормально, что он захотел вздремнуть. Но другие отмечали, что это очень пренебрежительно и "позорно" со стороны президента, тем более – во время молебна.

"Пора назвать его сонным доном".

"Она (Мелания Трамп – 24 Канал) надеялась, что это может быть инсульт".

"Это не очень разумно".

Ранее Трампа уже окрестили "нянькой" из-за того, что он прогуливался с сыном Илона Маска. Тогда фото вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Сторонники нового главы США, очевидно, были приятно удивлены действиями Трампа. Тогда как остальные риторически спрашивали: американцы выбрали себе президента или няньку для сына миллиардера?