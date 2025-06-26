У Трампа начали продавать футболки с надписью "Папочка" после слов Рютте

Фонд Trump National Committee представил новую серию мерча: лимитированные футболки с изображением Дональда Трампа и подписью "Dad" ("Папочка"). Вдохновением для этого стало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который якобы употребил это слово при обсуждении действий США на международной арене.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно о футболках

Вдохновением для этого стало заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который употребил это слово при обсуждении действий США на международной арене.

Футболки выпущены в оранжевом и темно-синем цветах. Каждая стоит 35 долларов, а полученные средства направляются на поддержку предвыборной кампании Трампа. На принте – знаменитое фото экс-президента, сделано в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия, где его фотографировали по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. Весь мир переступал через нас!,

– говорится в рекламном письме от имени Трампа.

И только сейчас, по словам команды Трампа, США якобы снова уважают.



У Трампа начали продавать футболки с надписью "Папа" / Фото ВВС

Что предшествовало появлению футболок

При обсуждении иранского вопроса, когда Трампа спросили об уничтожении ядерной программы Тегерана, он сравнил ситуацию с дракой школьников. Именно тогда Марк Рютте, в полушутливом тоне, добавил: "И папочка должен иногда использовать крепкое словечко".

Трамп с улыбкой согласился. После волны реакций в медиа, генсек НАТО уточнил: на самом деле он не называл Трампа "папочкой", а лишь использовал метафору о роли США в глобальной безопасности.