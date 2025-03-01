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1 марта, 15:24
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"Стойте крепко": ВСУ запустили трогательный тренд с поддержкой президента Зеленского

Алена Захарова

В социальных сетях набирает популярность новый эмоциональный тренд в поддержку Владимира Зеленского. Тренд начали наши защитники, которые хотят выразить поддержку украинскому лидеру.

В чем заключается тренд – читайте в материале 24 Канала.

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Что этому предшествовало

За последние недели президент США Дональд Трамп сделал ряд скандальных заявлений относительно Украины и ее лидера Владимира Зеленского.

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США и раскритиковал его позицию в отношении России, не упомянув о российском вторжении в Украину.

Кроме того, Трамп публично критиковал Зеленского, называя его "диктатором", что вызвало возмущение как в Европе, так и в США.

В чем заключается тренд

В тиктоке украинские защитники решили опровергнуть скандальные заявления Трампа и подчеркнуть, что они поддерживают Зеленского. Они вспомнили исторические слова украинского лидера, которые он провозгласил 3 года назад.

Я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство. Слава Украине!,
– сказал тогда президент Зеленский.

Что сказал Зеленский 3 года назад: смотрите видео

Теперь украинские защитники призывают Владимира Зеленского держаться и стоять крепко на своем, защищая Конституцию Украины и ее суверенитет.

В сети распространяется новый тренд: смотрите видео

ВСУ запустили новый тренд: смотрите видео

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Новый тренд от ВСУ распространяется в сети: смотрите видео

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Украинские защитники поддерживают Зеленского: смотрите видео

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К тренду присоединяются и украинские защитницы: смотрите видео

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