Как мало надо для счастья: видео с дедушкой, который поливал малышей из шланга, покорило сеть
- Видео, на котором дедушка поливает детей водой из шланга, стало вирусным на TikTok, собрав более 3,2 миллиона лайков и почти 19 миллионов просмотров.
- Пользователи соцсетей оставляли положительные комментарии, отмечая простую радость и ностальгию, которую вызвало это видео.
В тиктоке завирусилось трогательное видео, снятое в Украине. Оно напомнило миллионам пользователей о детстве. На нем пожилой мужчина в жаркий день поливает детей из шланга, делая им дождик.
Дети радостно бегает, смеется и получает настоящее удовольствие от мгновенного "летнего душа". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт kanatop_.
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Этот трогательный ролик собрал более 3,2 миллионов лайков и почти 19 миллионов просмотров, вызвав волну щемящей ностальгии в комментариях. Пользователи благодарили дедушку за искренние эмоции и простую радость, которую он подарил не только детям на видео, но и всем, кто его посмотрел.
В соцсетях это видео активно распространяется на разных языках. Люди вспоминают счастливые моменты своего детства, глядя на малышей.
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Реакция соцсетей
Пользователи сети оставляли положительные комментарии под видео, отмечая, как же мало нужно для счастья.
- "Кто счастливее: муж или дети?".
- "Муж буквально подарил детям воспоминание, которое они будут вспоминать потом через год с улыбкой".
- "Такая же реакция на воду, как у утят".
- "Счастье когда-то было таким простым".
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