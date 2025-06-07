Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о необычном инциденте

Известно, что инцидент произошел 1 июня в аэропорту Мумбаи. Таможенники аэропорта задержали гражданина Индии, который прибыл из Таиланда и пытался незаконно ввезти в страну десятки ядовитых змей. Всего во время проверки багажа таможенники обнаружили:

44 индонезийские змеи,

3 рогатые гадюки с паутинным хвостом,

5 азиатских листовых черепах.

Важная деталь! Эти животные являются редкими и охраняются международными конвенциями.

Змеи были спрятаны в специальных контейнерах в зарегистрированном багаже. Таможенники опубликовали фотографии изъятых животных, на которых видно ярко окрашенных змей в ведрах и черепах в пластиковых лотках.



В аэропорту Мумбаи арестовали мужчину с 47 ядовитыми змеями / Фото ВВС

Добавим, что перевозка змей – особенно ядовитых – является опасной практикой. Ядовитые змеи могут вырваться из контейнера, нанести укус пассажирам, экипажа или работникам аэропорта. Некоторые виды могут убить человека за считанные минуты без немедленной медицинской помощи.

Как наказали мужчину

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит уголовная ответственность согласно индийскому закону об охране дикой природы. Изъятые животные переданы специалистам для дальнейшего ухода.

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