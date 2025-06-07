Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про незвичний інцидент

Відомо, що інцидент стався 1 червня в аеропорту Мумбаї. Митники аеропорту затримали громадянина Індії, який прибув із Таїланду та намагався незаконно ввезти до країни десятки отруйних змій. Загалом під час перевірки багажу митники виявили:

44 індонезійські змії,

3 рогаті гадюки з павутинним хвостом,

5 азійських листових черепах.

Важлива деталь! Ці тварини є рідкісними та охороняються міжнародними конвенціями.

Змії були заховані у спеціальних контейнерах у зареєстрованому багажі. Митники опублікували фотографії вилучених тварин, на яких видно яскраво забарвлених змій у відрах та черепах у пластикових лотках.



В аеропорті Мумбаї заарештували чоловіка з 47 отруйними зміями / Фото ВВС

Додамо, що перевезення змій – особливо отруйних – є небезпечною практикою. Отруйні змії можуть вирватися з контейнера, завдати укусу пасажирам, екіпажу чи працівникам аеропорту. Деякі види можуть убити людину за лічені хвилини без негайної медичної допомоги.

Як покарали чоловіка

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує кримінальна відповідальність згідно з індійським законом про охорону дикої природи. Вилучені тварини передані фахівцям для подальшого догляду.

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