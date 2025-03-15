Аккаунт Жириновского в соцсети Маска "ожил": что написал мертвый политик
- Официальный аккаунт Владимира Жириновского в соцсети X активизировался после его смерти в 2022 году, вызвав ажиотаж.
- Первое сообщение в аккаунте содержало сообщение о том, что в ближайшее время произойдет событие, которое изменит ход событий и шокирует многих людей.
В сети поднялся ажиотаж после того, как официальный аккаунт Владимира Жириновского в соцсети X (бывший Twitter) неожиданно активизировался. Это стало настоящим сюрпризом, ведь российский политик умер еще в 2022 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт мертвого политика в соцсети Х.
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Что написали в аккаунте Жириновского
Первое сообщение после долгой тишины содержало короткое, но интригующее сообщение:
В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий. Многие люди будут шокированы. Ждите,
– говорится в сообщении.
Это вызвало шквал реакций – пользователи шутят, что политик "воскрес", а некоторые предполагают, что страницу могли взломать или же ее ведет команда Жириновского.
Интересно! Скандальный российский политик умер в апреле 2022 года. Лидер ЛДПР болел коронавирусом и был в коме. Он 8 раз вакцинировался от болезни. Однако это не помогло, потому что "кололся" он российским "Спутником".
Что написал Жириновский / Скриншот из соцсети Х
Что известно о Жириновском
- Владимир Жириновский при жизни отличился своими агрессивными, ксенофобскими и империалистическими заявлениями. Он неоднократно заявлял о намерении "захватить Киев за три дня".
- А в декабре 2021-го он открыто призвал Россию бомбить украинские города в новогоднюю ночь. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года.