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Развлечения Fun Аккаунт Жириновского в соцсети Маска "ожил": что написал мертвый политик
15 марта, 12:04
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Аккаунт Жириновского в соцсети Маска "ожил": что написал мертвый политик

Алена Захарова
Основні тези
  • Официальный аккаунт Владимира Жириновского в соцсети X активизировался после его смерти в 2022 году, вызвав ажиотаж.
  • Первое сообщение в аккаунте содержало сообщение о том, что в ближайшее время произойдет событие, которое изменит ход событий и шокирует многих людей.

В сети поднялся ажиотаж после того, как официальный аккаунт Владимира Жириновского в соцсети X (бывший Twitter) неожиданно активизировался. Это стало настоящим сюрпризом, ведь российский политик умер еще в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт мертвого политика в соцсети Х.

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Что написали в аккаунте Жириновского

Первое сообщение после долгой тишины содержало короткое, но интригующее сообщение:

В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий. Многие люди будут шокированы. Ждите,
– говорится в сообщении.

Это вызвало шквал реакций – пользователи шутят, что политик "воскрес", а некоторые предполагают, что страницу могли взломать или же ее ведет команда Жириновского.

Интересно! Скандальный российский политик умер в апреле 2022 года. Лидер ЛДПР болел коронавирусом и был в коме. Он 8 раз вакцинировался от болезни. Однако это не помогло, потому что "кололся" он российским "Спутником".


Что написал Жириновский / Скриншот из соцсети Х

Что известно о Жириновском

  • Владимир Жириновский при жизни отличился своими агрессивными, ксенофобскими и империалистическими заявлениями. Он неоднократно заявлял о намерении "захватить Киев за три дня".
  • А в декабре 2021-го он открыто призвал Россию бомбить украинские города в новогоднюю ночь. О смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года.