Трамп, Зеленский и пришельцы: в Гонконге показали необычную оперу о политиках

В китайском Гонконге актеры воссоздали сцену словесной перепалки, которая состоялась в феврале 2025 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Пока президент США Дональд Трамп вел разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем, в Гонконге на сцене местного театра показали необычный спектакль кантонской оперы под названием "Трамп – президент-близнец". Шоу вызвало резонанс благодаря сатирическому изображению политических событий.

Справка. Кантонская опера – это форма искусства, сочетающая пение, актерское мастерство, боевые искусства и изысканные костюмы, и традиционно выполняется во время торжественных событий.

Что известно о сцене

В основе оперы – фантастический сюжет о дочери Трампа, которой снится, что у ее отца есть китайский брат-близнец, по имени Чуань Пу. Когда Трампа похищают пришельцы с Марса, Чуань Пу вынужден временно его заменить.

Мы – китайцы, он – американец, но дружба (США и Китая – 24 Канал) живет вечно,

– цитирует медиа актера Лун Куньтина, который сыграл Трампа.

В Гонконге показали необычную оперу о политиках: смотрите видео

В видео, в частности показаны события февраля 2025 года. Тогда между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом состоялась громкая публичная ссора во время официальной встречи в Белом доме. Этот инцидент вызвал дипломатический резонанс и поставил под сомнение дальнейшее сотрудничество между странами.

Встреча была посвящена подписанию межправительственного соглашения о совместном фонде для инвестиций в добычу редкоземельных металлов в Украине. Однако переговоры перешли в конфликт после того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за американскую помощь и призвали к дипломатическому решению войны с Россией.