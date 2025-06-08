Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Поки президент США Дональд Трамп вів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, у Гонконзі на сцені місцевого театру показали незвичну виставу кантонської опери під назвою "Трамп – президент-близнюк". Шоу викликало резонанс завдяки сатиричному зображенню політичних подій.

Довідка. Кантонська опера – це форма мистецтва, що поєднує спів, акторську майстерність, бойові мистецтва та вишукані костюми, і традиційно виконується під час урочистих подій.

Що відомо про сцену

В основі опери – фантастичний сюжет про доньку Трампа, якій сниться, що в її батька є китайський брат-близнюк, на ім'я Чуань Пу. Коли Трампа викрадають прибульці з Марсу, Чуань Пу змушений тимчасово його замінити.

Ми – китайці, він – американець, але дружба (США та Китаю – 24 Канал) живе вічно,

– цитує медіа актора Лун Куньтіна, який зіграв Трампа.

У Гонконгу показали незвичну оперу про політиків: дивіться відео

У відео, зокрема показані події лютого 2025 року. Тоді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом відбулася гучна публічна сварка під час офіційної зустрічі в Білому домі. Цей інцидент спричинив дипломатичний резонанс і поставив під сумнів подальшу співпрацю між країнами.

Зустріч була присвячена підписанню міжурядової угоди про спільний фонд для інвестицій у видобуток рідкісноземельних металів в Україні. Однак переговори перейшли в конфлікт після того, як Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили Зеленського в недостатній вдячності за американську допомогу та закликали до дипломатичного вирішення війни з Росією.