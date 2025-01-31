Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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На обнародованных в сети кадрах видно, как собачек покрасили в оранжевый цвет с черными полосами. Они гуляют по двору, обнюхивают территорию и опираются передними лапками на забор.

Не сложно догадаться, что это – не тигры. Ведь их уши слишком заостренные, да и оранжевый цвет шерсти выглядит неестественно. Впрочем, маленькие дети, которые никогда в жизни не видели этого зверя, могут спутать песика с детенышем большой кошки.



Собак в китайском зоопарке покрасили в тигров / Фото AsiaWire

Впоследствии сотрудники зоопарка таки признали, что это окрашенные собаки породы чау-чау.

Ранее в китайском зоопарке собак породы чау-чау раскрасили под панд. Посетители возмутились из-за жестокого обращения с животными, но зверинец не получил жалоб на мошенничество.