Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як песиків пофарбували в оранжевий колір з чорними смугами. Вони гуляють подвір'ям, обнюхують територію та спираються передніми лапками на паркан.

Не складно здогадатися, що це – не тигри. Адже їхні вуха занадто загострені, та й помаранчевий колір шерсті виглядає неприродно. Утім, маленькі діти, які ніколи в житті не бачили цього звіра, можуть сплутати песика з дитинчам великої кішки.



Собак у китайському зоопарку пофарбували у тигрів / Фото AsiaWire

Згодом співробітники зоопарку таки визнали, що це пофарбовані собаки породи чау-чау.

Раніше у китайському зоопарку собак породи чау-чау розфарбували під панд. Відвідувачі обурилися через жорстоке поводження з тваринами, але звіринець не отримав скарг на шахрайство.