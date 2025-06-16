Наглый водитель из Полтавы регулярно блокировал работу мусоровозов: месть была эпичной
- В Полтаве водитель регулярно блокировал работу мусоровозов, паркуясь возле контейнеров, что затрудняло работу спецтехники.
- Коммунальщики отомстили водителю, заблокировав его машину мусорными баками, что вызвало поддержку в соцсетях как "символический акт справедливости".
В Полтаве водитель регулярно мешал работе коммунальщиков, блокировав дорогу мусоровозу. В конце концов, у работников лопнуло терпение и они решили проучить водителя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioNews.
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Инцидент произошел возле в одном из районов города. Водитель систематически парковался возле мусорных контейнеров, и этим затруднял работу спецтехники.
Не долго думая, коммунальщики решили проучить водителя. Они заблокировали его машину с обеих сторон мусорными баками. Очевидцы утверждают, что коммунальщики таким образом "проучили" водителя, оставив ему наглядное сообщение о последствиях его действий.
Наглый водитель из Полтавы регулярно блокировал работу мусоровозов: смотрите видео
Соответствующее видео быстро разлетелось по соцсетям. В соцсетях реакция была однозначная. Люди поддерживают коммунальщиков, называя их действия "символическим актом справедливости". Вот, какие комментарии они оставляли под видео:
- "Заблокированием это не назвать, но передали вежливый привет".
"И это еще он легко отделался, начальнику КАТП вообще сожгли машину и мотоцикл".
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