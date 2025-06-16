Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioNews.

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Инцидент произошел возле в одном из районов города. Водитель систематически парковался возле мусорных контейнеров, и этим затруднял работу спецтехники.

Не долго думая, коммунальщики решили проучить водителя. Они заблокировали его машину с обеих сторон мусорными баками. Очевидцы утверждают, что коммунальщики таким образом "проучили" водителя, оставив ему наглядное сообщение о последствиях его действий.

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Соответствующее видео быстро разлетелось по соцсетям. В соцсетях реакция была однозначная. Люди поддерживают коммунальщиков, называя их действия "символическим актом справедливости". Вот, какие комментарии они оставляли под видео:

"Заблокированием это не назвать, но передали вежливый привет".

"И это еще он легко отделался, начальнику КАТП вообще сожгли машину и мотоцикл".

Ранее мы писали о другом курьезный инцидент, который случился в Польше. Там 69-летний мужчина, лишен водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии, прибыл в полицейский участок на карете, запряженной лошадьми, и оказался пьян. Интересно, что поляка лишили прав из-за вождения в нетрезвом состоянии.