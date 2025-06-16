Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RegioNews.

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Інцидент стався біля в одному з районів міста. Водій систематично паркувався біля сміттєвих контейнерів, і цим ускладнював роботу спецтехніки.

Не довго думаючи, комунальники вирішили провчити водія. Вони заблокували його машину з обох боків сміттєвими баками. Очевидці стверджують, що комунальники таким чином "провчили" водія, залишивши йому наочне повідомлення про наслідки його дій.

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Відповідне відео швидко розлетілося соцмережами. У соцмережах реакція була однозначна. Люди підтримують комунальників, називаючи їх дії "символічним актом справедливості". Ось, які коментарі вони залишали під відео:

"Заблокуваням це не назвати, але передали ввічливий привіт".

"І це ще він легко відбувся, начальнику КАТП взагалі спалили машину та мотоцикл".

Раніше ми писали про інший курйозний інцидент, який трапився у Польщі. Там 69-річний чоловік, позбавлений водійських прав через водіння у нетверезому стані, прибув до поліцейського відділку на кареті, запряженій кіньми, і виявився напідпитку. Цікаво, що поляка позбавили прав через водіння у нетверезому стані.