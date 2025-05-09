"Режим валит сам себя": в России во время парада макет Кремля едва не раздавил участницу

В России уже традиционно на 9 мая состоялся парад "победобесия". И пока все внимание было приковано к главному действу на Красной площади в Москве, в регионах тоже было кое-что интересненькое.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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В сети появилось видео, на котором по улицам одного из городов Хабаровского края проезжал "украшенный" к 9 мая грузовик. На кузове у него россияне разместили макет Спасской башни Кремля. Рядом стояла женщиной в советской военной форме.

Вдруг верхушка башни зацепилась за праздничную перетяжку над дорогой и вся конструкция рухнула на асфальт. "Кремль" снес и женщину, которая "отдавала честь". Через мгновение и конструкция, и россиянка оказались на дороге.

В России во время парада макет Кремля едва не раздавил участницу: смотрите видео (Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика, 18+)

Интересно, что россияне, которые снимали и наблюдали за действом сначала начали смеяться с женщины. Это в очередной раз доказывает, что им не жаль ни украинцев, которых они безжалостно убивают на передовой и в тылу, ни своих же сограждан.

Пока неизвестно, в каком состоянии пострадавшая. Но это видео показывает: рано или поздно режим падет. И упадет он на самих же россиян.

Добавим, что на днях Россия устроила массовые гуляния по случаю 80-й годовщины окончания войны в Европе в рамках Второй мировой. Центральным событием стал военный парад в Москве. Центр противодействия дезинформации подчеркнул разрыв между демонстрационной армией на параде и реальными проблемами российских вооруженных сил на фронте, где используется старая техника.