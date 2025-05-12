Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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У мережі з'явилося відео, на якому вулицями одного з міст Хабаровського краю проїжджала "прикрашена" до 9 травня вантажівка. На кузові у нього росіяни розмістили макет Спаської вежі Кремля. Поруч стояла жінкою в радянській військовій формі.

Аж раптом верхівка вежі зачепилася за святкову перетяжку над дорогою й уся конструкція завалилася на асфальт. "Кремль" зніс і жінку, яка "віддавала честь". За мить і конструкція, і росіянка опинилися на дорозі.

У Росії під час параду макет Кремля ледь не роздавив учасницю: дивіться відео (Обережно, у відео присутня нецензурна лексика, 18+)

Цікаво, що росіяни, які знімали та спостерігали за дійством спершу почали сміятися з жінки. Це вкотре доводить, що їм не шкода ані українців, яких вони безжально вбивають на передовій та в тилу, ані своїх же співгромадян.

Наразі невідомо, в якому стані постраждала. Але це відео показує: рано чи пізно режим впаде. І впаде він на самих же росіян.

Додамо, що днями Росія влаштувала масові гуляння з нагоди 80-ї річниці закінчення війни в Європі у межах Другої світової. Центральною подією став військовий парад у Москві. Центр протидії дезінформації підкреслив розрив між демонстраційною армією на параді і реальними проблемами російських збройних сил на фронті, де використовують стару техніку.