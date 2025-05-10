У Центрі протидії дезінформації зауважили, що парад 9 травня показав розрив між "демонстраційною" армією на Красній площі і реальними проблемами збройних сил Росії на фронті, передає 24 Канал.

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️Що відомо

Кремль розраховував завдяки параду на 9 травня продемонструвати "непереможність російської армії", а також представити свою агресію проти України як буцімто продовження боротьби з "фашизмом" і "нацистською ідеологією". Ба більше, Путін хотів показати, що у Заходу не вийшло його політично ізолювати, адже на святкування прибули очільники понад 20 іноземних держав.

Заради чергово "побєдоносія" диктатор навіть перемир'я на три дні оголосив, аби ніщо не могло зіпсувати його плани побряцкати зброєю у центрі столиці.

Втім, ззовні картинка вийшла не так, як хотілося б Путіну.

Парад лише увиразнив контраст з тим, що росіянам щоденно показують у фронтових зведеннях.

Поки по Москві їхали сучасні зразки озброєння, на фронті збройні сили Росії використовують стару техніку, а мобілізованих кидають у штурми на мотоциклах, доставляючи снаряди на ішаках,

– підсумували у ЦПД.