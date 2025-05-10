В Центре противодействия дезинформации отметили, что парад 9 мая показал разрыв между "демонстрационной" армией на Красной площади и реальными проблемами вооруженных сил России на фронте, передает 24 Канал.

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Что известно

Кремль рассчитывал благодаря параду на 9 мая продемонстрировать "непобедимость российской армии", а также представить свою агрессию против Украины как якобы продолжение борьбы с "фашизмом" и "нацистской идеологией". Более того, Путин хотел показать, что у Запада не получилось его политически изолировать, ведь на празднование прибыли руководители более 20 иностранных государств.

Ради очередного "победоносия" диктатор даже перемирие на три дня объявил, чтобы ничто не могло испортить его планы побряцать оружием в центре столицы.

Впрочем, извне картинка получилась не такая, как хотелось бы Путину.

Парад лишь подчеркнул контраст с тем, что россиянам ежедневно показывают во фронтовых сводках.

Пока по Москве ехали современные образцы вооружения, на фронте вооруженные силы России используют старую технику, а мобилизованных бросают в штурмы на мотоциклах, доставляя снаряды на ишаках,

– подытожили в ЦПД.