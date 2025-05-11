Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Кремль не представил новые ракетные системы или авиацию. В то же время на параде в Москве впервые показали боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы "Гиацинт-К" и "Мальва", которые враг использует против Украины. Так же как и были продемонстрированы беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань".

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Ничего нового и чрезвычайного

Маломуж подчеркнул, что на параде Россия показала технику, которая известна украинским силам. Также нынешнее мероприятие не поразило масштабностью. Всего в нем приняли участие примерно 11 тысяч военнослужащих. Однако ранее к парадам были привлечены и 50 тысяч, и 100 тысяч человек.

Что касается техники, то россияне показали беспилотники, но они знакомы украинским воинам на поле боя. Мы их уже сбиваем. Они опасны, однако ничего нового и чрезвычайного в них нет,

– отметил генерал армии.

Также оккупанты показали свои старые танки Т-90, Т-80, Т-72. Они не являются приоритетными для российских вооруженных сил, потому что Украина, по его словам, много их уничтожила, а противник не может их массово производить.

"Поэтому на фронте они используют преимущественно Т-72 и даже старые танки Т-55 1950-х годов. Они их тысячами поднимают из запасников, быстро собирают и запускают в бой", – объяснил он.

Обратите внимание! В ЦПД отметили, что на параде россияне показали "современные образцы вооружения". Однако на фронте оккупанты используют старую технику, а "мобилизованных бросают в штурмы на мотоциклах, доставляя снаряды на ишаках".

В то же время не появились в массовом формате новейшие ракеты, танки, БТР, БМП. Россияне показали устаревшие советские системы или разработки. Даже если их направят на фронт, они не усилят врага на поле боя, потому что, по словам Николая Маломужа, имеют образцы в количестве несколько десятков штук.

Это не то, о чем они мечтали, – показать, как с парада движутся колонны тысяч единиц техники и личного состава россиян на украинские территории,

– рассказал генерал армии.

Он добавил, что произошла лишь внешняя демонстрация без реальных последствий и угроз Вооруженным Силам Украины.